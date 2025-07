Commemorata a Siracusa la crocerossina Costanza Bruno

è celebrata ieri sera alle ore 19 la Santa Messa in suffragio della Crocerossina Costanza Bruno, nell’82° anniversario della sua morte. A presiedere la celebrazione il Parroco Don Massimo Di Natale. All’inizio della funzione i giovani soci dell’Associazione Culturale Lamba Doria, Lucia Aglieco e Francesco Buscema, hanno letto le motivazioni del conferimento a Costanza Bruno della Medaglia di Bronzo al Valor Militare e della prestigiosa Medaglia Florence Nightingale. Presenti alla commemorazione l'Ispettorato del Corpo delle Infermiere Volontarie presso il Comitato CRI di Siracusa, l’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, Sergio Imbró, e una delegazione delle forze dell’ordine, tra cui l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. Hanno inoltre reso omaggio alla memoria di Costanza Bruno le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e dell’Associazione Nazionale Finanzieri e i soci dell'associazione Culturale Lamba Doria di Siracusa. Il momento commemorativo si è concluso con l’intervento della di Donatella Capizzello, Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie presso il Comitato CRI di Siracusa, che ha ricordato quanto sia forte e viva ancora oggi l’eredità morale e civile lasciata da Costanza Bruno. Toccante e simbolico il gesto del nipote, il Preside Fortuna, che ha donato un mazzo di gelsomini raccolti dalla casa di famiglia dei Bruno, in segno di affetto e memoria. La cerimonia si è conclusa con i saluti di Alessandro Maiolino, Vice Referente Regionale per la Sicilia dell’Associazione Culturale Lamba Doria, che ha sottolineato: “La figura di Costanza Bruno è profondamente legata alla nostra città, un legame che dobbiamo impegnarci a mantenere vivo e sempre più saldo.”