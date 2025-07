Wizz Air apre una nuova rotta: Catania-Danzica

Wizz Air annuncia il lancio di un nuovo collegamento internazionale tra Catania (CTA) e Danzica (GDN), in Polonia: ulteriore conferma dell'impegno e della crescita del vettore in Sud Italia e nuovo passo avanti nella strategia di internazionalizzazione del Mezzogiorno. Questo nuovo collegamento sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2025, con tre frequenze settimanali - il martedì, giovedì e sabato - e i voli saranno operati con i modernissimi Airbus A321neo, caratterizzati da comfort, silenziosità e una minore intensità di emissioni2. I

biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l'app ufficiale WIZZ con tariffe a partire da soli 39,99 euro. Situata sul Mar Baltico, Danzica è una delle città più affascinanti della Polonia, con un ricco patrimonio storico, architetture anseatiche, musei, mercatini e una forte identità marittima. Grazie alla sua posizione costiera e alla vicinanza con le spiagge del nord, è una meta sempre più apprezzata anche per viaggi brevi e city break.

Per i viaggiatori siciliani, rappresenta una destinazione curiosa e originale, capace di unire cultura e relax, offrendo anche comode connessioni con altre città del nord Europa.