Modica, a Marina e Maganuco la giornata per la prevenzione dell'annegamento

Venerdì 25 luglio, è la Giornata Mondiale Prevenzione Annegamento ‘World Health Organization’. Due le iniziative che si terranno sulle spiagge modicane Bandiera Blu, per promuovere la sicurezza in acqua e prevenire l’annegamento. Alle ore 9:00 sulla spiaggia di Maganuco e alle ore 16:00 a Marina di Modica. E’ possibile partecipare e condividere laboratori pratici, incontri con esperti e momenti di sensibilizzazione per imparare a riconoscere il rischio di annegamento e contribuire a salvare vite.