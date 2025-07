Comiso, studenti del Liceo Carducci "a lezione" di dieta mediterranea

Si è svolta presso il Lido della Polizia di Caucana l’iniziativa “Aureum School Excellences 25”. Protagonisti gli studenti del Liceo Giosuè Carducci di Comiso che hanno seguito il percorso scolastico di potenziamento e orientamento in “Biologia con curvatura Biomedica”, guidato dalla docente Maria Stella Mautese. La dirigente scolastica Maria Giovanna Lauretta ha consegnato i premi Aureum School Excellences 25” agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con il voto di 100 e 100 e lode.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di dialogare con Stefano Cordio, oncologo e direttore della UOC dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, con Pietro Conti, chirurgo e direttore della UOC dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, e con Federica Faldetta, dietista, sul tema “Dieta Mediterranea come prevenzione contro i tumori”. Ha presentato la giornalista Giada Giaquinta.

Il progetto Aureum School è partito da Vittoria (RG), nel maggio 2023. L’iniziativa ha messo in rete “Scuola e Sanità”, creando sinergie e momenti di incontro e dialogo con medici specializzati. Spesso trascurati o percepiti come distanti, questi due mondi si sono uniti in una “piattaforma di riflessione” per migliorare le prospettive di vita delle nuove generazioni, con una maggiore attenzione al benessere fisico e mentale e ai valori della sostenibilità, dell’etica e della cittadinanza attiva.

Il progetto è stato promosso e ideato dall’Associazione Belle e Buone Arti - l’Italia delle Eccellenze, con l’obiettivo di creare sinergie virtuose a beneficio del futuro dei giovani.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, è stata presentata in anteprima per l’anno 25/26, ponendo al centro dell’attenzione la Dieta Mediterranea Siciliana, da riscoprire e valorizzare non solo a casa, ma anche nella quotidianità “fuori casa”. Già riconosciuta Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2010, la Dieta Mediterranea è ben più di un regime alimentare: è uno stile di vita sano e sostenibile, che rappresenta un presidio naturale contro numerose patologie. È dimostrato infatti che un’alimentazione ispirata ai suoi principi, riduce il rischio di sviluppare diverse forme tumorali e malattie cardiovascolari, grazie anche alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, contenute in prodotti ricchi di polifenoli, come frutta, verdura e olio extravergine di oliva DOP. In questo contesto, la Sicilia – e in particolare la provincia di Ragusa – si distingue per l’eccellenza dei suoi prodotti e dei suoi produttori, attenti alla qualità e alla sostenibilità.