Ordine pubbico, consiglio comunale aperto a Siracusa

Il presidente del consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, ha convocato per lunedì prossimo (28 luglio), alle ore 18, una seduta aperta sul tema: “Ordine pubblico e sicurezza a Siracusa e nelle sue frazioni”. La decisione della conferenza dei capigruppo ha accolto una richiesta presentata dai consiglieri Paolo Cavallaro, Daniela Rabbito e Paolo Romano.

​All’adunanza sono stati invitati il prefetto Chiara Armenia, il procuratore capo Sabrina Gambino, i vertici della magistratura e delle forze dell’ordine, parlamentari nazionali e regionali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di cittadini e commercianti.

​Nella richiesta dei tre consiglieri si fa riferimento a “una preoccupante escalation di atti criminali e situazioni di insicurezza verificatisi negli ultimi mesi” e ad un “clima di tensione, paura e incertezza sempre più avvertito dai cittadini”.

​Tra le loro richieste, “la definizione di una piattaforma condivisa con proposte e misure operative da trasmettere formalmente al ministero dell’Interno e agli organi competenti per ottenere interventi immediati a tutela della sicurezza urbana” e l’adozione, da parte del Comune, di misure di prevenzione come videosorveglianza, decoro e presidio del territorio.