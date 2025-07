Incidente sulla A4 Torino - Milano: 4 morti ed un ferito grave

Un weekend di sangue sulle strade e autostrade italiane. È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il Piemonte.

Lo rende noto il 118. Sul posto anche la Polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto di autostrada, al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, un'auto guidata da un settantenne, che è deceduto, avrebbe imboccato contro mano l'autostrada scontrandosi contro un'auto su cui viaggiavano quattro persone: tre sono morte, la quarta è stata trasportata in codice rosso con l'elicottero al Niguarda.

Si è verificato al chilometro 103+400, sull'autostrada A4 Torino-Milano tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, il grave incidente stradale che ha provocato quattro morti e un ferito grave. Per consentire l'intervento dei soccorsi, e consentire la messa in sicurezza dell'autostrada, il tratto di A4 è stato chiuso al traffico. Notevoli i disagi alla viabilità: in questo momento è agibile soltanto il ponte stradale sulla statale 11 Padana Superiore tra la provincia di Novara e Ponte Nuovo di Magenta. Per riprendere la A4 da Magenta bisogna raggiungere l'ingresso di Marcallo.