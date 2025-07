Vede i carabinieri e tenta la fuga, bloccato uno spacciatore a Scordia

Nell’ambito del rafforzamento delle attività per il contrasto alla vendita ed al traffico di droga, i Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 25enne del posto perché, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, ritenuto responsabile di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al riguardo in particolare l’equipaggio della pattuglia della “Radiomobile”, mentre intorno alle 23.00 si trovava nel centro abitato scordiense per effettuare “controlli dinamici” ai veicoli in transito, ha notato in via Principe Piemonte il conducente di una Mini Cooper, il 25enne appunto, che, resosi conto di aver attirato l’attenzione dei militari, ha inteso premere sul gas tentando così di dileguarsi a scanso di “problemi”. La manovra del giovane non è certo passata inosservata ai Carabinieri che, infatti, lo hanno immediatamente raggiunto per effettuare un controllo che, sin da subito, lasciava presagire che avrebbe fornito riscontri, perché i militari hanno subito percepito un odore a loro ben noto emanato dal giovane, quello della marijuana. In effetti, proprio all’interno della maglieria intima, i Carabinieri hanno constatato come il giovane tenesse occultati due involucri di cellophane contenenti complessivamente circa 25 grammi di marijuana, mentre nelle tasche dei jeans custodiva la somma di 140,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La perquisizione è stata pertanto estesa dai Carabinieri anche presso l’abitazione del 25enne dove, all’interno di una scatola di tabacco posta su una scrivania della sua stanza da letto, hanno trovato un ulteriore piccolo quantitativo di marijuana nonché tre confezioni di semi di cannabis. Il giovane è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ne ha convalidato l’arresto.