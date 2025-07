I roghi in Sicilia, Pippo Gennuso (FI): si arrivi alla confisca dei terreni se necessario

“Quasi 700 incendi in 48 ore in Sicilia. Una situazione drammatica, con molti roghi di natura dolosa, che impongono una risposta immediata e coordinata da parte dello Stato. Servono leggi sia regionali che nazionali per tentare di arginare il fenomeno”.

A lanciare l’ennesimo grido d’allarme, è l’on. Pippo Gennuso, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia .”Non possiamo avallare che la Sicilia continui a bruciare, e più che mai abituarci a questa delinquenza reiterata”, dice Gennuso.

L’ex deputato all’Ars dice che serve il pugno di ferro, arrivando finanche all confisca dei terreni che rimangono incolti e facili prede del fuoco.

“La prevenzione è fondamentale, ma servono pure sanzioni per coloro che trasgrediscono. Ci sono proprietari terrieri che se ne infischiano di possibili conseguenze. Vanno multati per l’incuria del mancato diserbo. Si deve arrivare alla confisca del bene dopo reiterati richieste di interventi non effettuati. La linea dura- conclude Gennuso - è l’unica soluzione a questo scempio che sembra diventato inarrestabile “.