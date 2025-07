Nuovo laboratorio scientifico dell'Arpa a Palermo sul lungomare dell'Addaura

E'stato inaugurato l'Healthy planet center, il nuovo laboratorio scientifico realizzato da Arpa Sicilia nel complesso Roosevelt, nel lungomare Cristoforo Colombo, dell'Addaura di Palermo.

Il centro nasce nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc).

All'inaugurazione erano presenti, oltre al direttore generale di Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino, anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Giusi Savarino.

"Questo luogo era uno spazio orrendo, noi nel giro di sette mesi circa lo abbiamo rivalutato - spiega il direttore generale di Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino - .Questa struttura si occuperà di creare un nuovo fronte di conoscenza: una piattaforma che integra i dati sanitari con quelli ambientali, utilizzando l'intelligenza artificiale.

Diventerà un luogo aperto a tutti coloro che vogliono collaborarvi".

Il nuovo Healthy planet center servirà per il rafforzamento delle infrastrutture regionali di ricerca e per sviluppo delle attività tecnico‑scientifiche dell'Arpa a supporto delle politiche regionali in materia di sostenibilità e salute. "Qui vogliamo creare un centro di riferimento non solo regionale ma nazionale - spiega l'assessore Savarino - sia nella raccolta dei dati, che nel loro monitoraggio, con dei laboratori moderni ed efficienti. Tutto questo servirà a tutela della biodiversità e dell'ambiente, ma anche della salute dei cittadini. Qui ci sarà anche il primo green data center: un centro di raccolta dati che metterà insieme quelli di Arpa, dalle riserve naturali, e anche di Ispra, come ad esempio nel caso di quelli raccolti dalle analisi delle acque del mare. Questi dati verranno canalizzati nel data center che, con l'intelligenza artificiale, li raccoglierà e sarà in grado di dirci, ad esempio, il perché in un luogo specifico vi è un'incidenza tumorale e da cosa è causata".