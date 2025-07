Lions Sicilia, ad Agrigento conclusa apertura anno sociale della “Concretezza e Fraternità nel Servizio”

Impegno civico e servizio concreto per il benessere delle comunità. Diego Taviano, Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, ha tracciato così il percorso dell’anno sociale 2025/26, inaugurato - sabato 26 luglio - al Palacongressi di Agrigento. La scelta della Capitale italiana della Cultura 2025 per riunire - dal 25 al 27 luglio - la governance siciliana e quasi un migliaio di soci Lions provenienti dai 124 club dell’isola, così come la consegna del prestigioso Melvin Jones Fellow, massima onorificenza lionistica, a due esempi di impegno civico come Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant’Egidio Sicilia, e Abdelhafid Kheit, presidente della Comunità islamica di Sicilia, lanciano il messaggio del motto dell’anno sociale siciliano: “Concretezza e Fraternità nel Servizio”.

La Convention si è aperta venerdì 25 luglio: presentazione degli officer, consulta dei past governatori e primo Gabinetto distrettuale al Grand Hotel Mosè. Al Palacongressi gremito di Lions, la giornata più attesa: saluti istituzionali del sindaco Francesco Micciché, del presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino e della presidente del Club Agrigento Host Egla Tornambè; interventi di Rossella Vitali, presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy, di Alberto Soci, PCC e coordinatore multidistrettuale GLT, del Governatore Taviano, reduce dal riconoscimento del Presidente Internazionale Arvinder Pal Singh durante la Convention mondiale di Orlando (13–17 luglio) per la fondazione di tre nuovi club nelle prime settimane dell’anno sociale.

Taviano – nella sua relazione programmatica - ha spronato i soci al servizio concreto per i più deboli e a trasformare l’io nel noi della fraternità e della pace, simbolicamente rappresentata dall’emozionante sfilata delle bandiere del Campo Trinacria, direttore Stefania Trovato, con 14 giovani di 12 Paesi, ciascuno accompagnato da un bimbo dei “Cuccioli” del Club Agrigento Valle dei Templi.

Presenti le massime cariche lionistiche siciliane: past direttore internazionale Domenico Messina (in collegamento), immediato past governatore Mario Palmisciano, past presidenti Consiglio dei Governatori Salvatore Giacona e Mariella Sciammetta, vicegovernatori Walter Buscema e Antonio Bellia, past governatore e direttore Centro Studi “E. Grasso” Franco Cirillo, past governatori. Partecipazione ai lavori di Matteo Siculo e Fausta Dugo, presidente regionale e vicepresidente nazionale Leo, a testimoniare legame con i giovani. Al fianco di Taviano, lo staff: Yuri Paratore (segretario e responsabile sito e social media), Luciano Calunniato (tesoriere) e Walter Mavica (cerimoniere).

Sentito ringraziamento per la riuscita dell’evento è andato a Giacomo Cortese, delegato comitato Lions “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, e agli sponsor.

Durante i lavori sono stati sottoscritti tre protocolli d’intesa con il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Sicilia per promuovere la cultura dello sport per persone con disabilità; con la “The Euro Mediterranean Rehabilitation Summer School” che istituisce quattro borse di studio per studenti universitari siciliani di medicina fisica e riabilitativa; con la Fondazione STE.LA per supporto medico e paramedico a strutture sanitarie per bambini.

Dal Distretto Lions un gesto per le fasce deboli con la donazione, per un anno, di prodotti per l’igiene personale a detenute della Casa circondariale di Agrigento, con il plauso della direttrice Anna Puci e dei rappresentanti della Caritas Valerio Landri e Annalisa Putrone.

Gran finale domenica 27 luglio – in piazza Vittorio Emanuele - con l’omaggio alla città di un totem trifacciale con gli emblemi Lions, del Comune di Agrigento e della Capitale italiana della Cultura 2025, simbolo di impegno per la comunità.