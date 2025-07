E' rottura tra 'Noi Moderati' ed il sindaco di Palermo Lagalla

"Apprendo con 'sollievo' che il sindaco Lagalla è riuscito a compattare la sua maggioranza attuale, diversa da quella che lo ha eletto, in grado di dare nuova spinta all'Amministrazione per risalire dall'ultimo posto in classifica ad una posizione più consona al blasone di Palermo. Per quanto ci riguarda lavoreremo sempre dentro e fuori le istituzioni per dare il nostro contributo costruttivo; in questo caso riteniamo che l'unico modo sia quello volto a costruire un'alternativa credibile, lontana dai metodi seguiti da Roberto Lagalla, dimentico e ingrato". Così Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.