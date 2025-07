Ars, Pd e M5s: "No a variazioni di Bilancio per calmare beghe nella maggioranza"

"Se il governo pensa di utilizzare le variazioni di bilancio per calmare i mal di pancia dei partiti di maggioranza sappia che siamo pronti a ricorrere a tutte le prerogative che il regolamento parlamentare riserva all'opposizione, sia in commissione che in aula". Lo dicono Michele Catanzaro, capogruppo del Pd e Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars. "I gruppi Pd e 5 Stelle hanno presentato una serie di emendamenti che mirano a tamponare alcune delle emergenze dell'isola. Nei caminetti del centrodestra - aggiungono Catanzaro e De Luca - evidentemente si discute d'altro ma a noi le beghe e le rese dei conti interne alla maggioranza non interessano. Se il presidente Schifani e il suo governo vogliono discutere di misure essenziali e di ampia portata realmente destinate alla Sicilia, lo dimostrino con i fatti e non con gli slogan".