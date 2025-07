Prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo a Militello Val Catania

Eseguito presso l'Ospedale "Basso Ragusa" di Militello In Val di Catania il primo prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo, ovvero con accertamento del decesso secondo criteri cardiologici. La donatrice, una donna di 71 anni ricoverata da circa un mese in Terapia Intensiva per una grave ischemia cerebrale, è stata sottoposta a un percorso di desistenza terapeutica in conformità con le norme vigenti. Il decesso è stato accertato mediante monitoraggio elettrocardiografico continuativo di 20 minuti, come previsto dal protocollo nazionale per la donazione Dcd.

"La donazione è un gesto di alta responsabilità civile e solidarietà umana, che deve continuare a guidare le nostre azioni, in ogni ambito, dalla donazione di organi a quella di sangue - afferma il direttore generale dell'Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. È una cultura che siamo tutti chiamati a sostenere e promuovere, anche come Sistema sanitario.

L'introduzione di tecniche innovative, come il prelievo da donatore a cuore fermo, va esattamente in questa direzione, in modo da offrire nuove opportunità di cura, rendere possibile la speranza, rafforzare il senso di comunità".

Il processo di donazione è stato gestito dall'Unità di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Militello, diretta da Gianluigi Morello, con il supporto del Dipartimento di emergenza, diretto da Giuseppe Rapisarda; della Direzione Medica del Presidio, guidata da Giacoma Di Martino; e della coordinatrice aziendale per i trapianti, Maria Luisa Granata, in stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, coordinato da Giorgio Battaglia.

L'intera procedura è stata costantemente condivisa con la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria dell'Asp di Catania, che hanno seguito con attenzione tutte le fasi del percorso.

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti, per la competenza, la sensibilità e il senso di responsabilità con cui hanno affrontato ogni fase del percorso - sottolinea il direttore sanitario, Giuseppe Angelo Reina -. È grazie a loro se oggi possiamo celebrare un risultato così significativo".

Prelevati il fegato, i reni e le cornee. Fondamentale per la buona riuscita dell'intervento è stato l'impiego della tecnica Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana), che ha garantito l'adeguata perfusione degli organi dopo l'arresto cardiaco, rendendoli idonei al trapianto. I pazienti che hanno ricevuto gli organi stanno bene e stanno proseguendo nel loro percorso di recupero. Le cornee, invece, sono state trasferite alla Banca degli Occhi del Veneto.

"Questo intervento dimostra, ancora una volta, l'efficacia della rete trapiantologica siciliana - dichiara Battaglia -. La collaborazione tra strutture, territori e professionalità diverse è il vero motore che consente di trasformare la donazione in una concreta possibilità di vita per altri".

L'intervento è stato eseguito da un'équipe specializzata dell'Unità di Chirurgia Addominale dell'Ismett di Palermo, guidata da Ivan Vella, con il supporto anestesiologico di Tania Gullotta e la collaborazione del personale infermieristico del Blocco operatorio e della Terapia Intensiva dell'Ospedale di Militello, con il coordinamento infermieristico di Franco Caminito e Lucia Lo Faro.

Il prelievo delle cornee è stato effettuato dall'équipe dell'Unità di Oculistica dell'Ospedale "Gravina" di Caltagirone, diretta da Salvatore Sileci.