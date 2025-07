Report di Coldiretti sulle reti idriche in Sicilia: "Vero colabrodo"

"Alcune non sono mai state utilizzate, altre sono frantumate da anni, altre vengono riparate e non sostituite e quindi si rompono nuovamente. Le condutture che dovrebbero portare l'acqua nelle campagne siciliane costituiscono un catalogo inquietante e mostrano il perché la manutenzione non è adeguata ai servizi richiesti". Il dossier fotografico è stato presentato oggi a Palermo dalla Coldiretti nel corso dell'assemblea dei dirigenti che si è svolta alle Officine Sandron. Una vera e propria galleria degli orrori che gli agricoltori vedono ogni giorno. Acqua che si riversa in strada e si disperde sull'asfalto, canali di scolo abbandonati. "Una situazione - ha stigmatizzato il presidente regionale Francesco Ferreri nel suo intervento - che poteva essere migliorata dalla legge di riforma dei Consorzi di bonifica da cui dipende la manutenzione che in alcuni comprensori è stata fondamentale ed ha ripristinato la distribuzione ma in altre non è cambiato nulla come nel caso di Trapani dove gli agricoltori devono fare la fila". "Speriamo che a settembre - così come promesso dal Presidente Schifani - la legge sia approvata ma nel caso in cui non dovesse andare in porto qual è il piano B del Governo? Di certo gestire l'acqua in questo modo rappresenta uno smacco perché negli ultimi due anni abbiamo perso un importantissimo potenziale a causa delle infrastrutture carenti e obsolete che vanno ad incidere sull'economia dell'Isola le sulla salute dei cittadini". Ferreri ha inoltre illustrato il quadro in cui s'inserisce la mobilitazione permanente determinata dalla politica che toglie fondi all'agricoltura per darli al riarmo. "Si tratta - ha sottolineato Francesco Ferreri - del cambiamento totale della base fondante dell'Unione Europea e un danno irreversibile per gli agricoltori che avranno meno fondi per investire".

"Nell'assemblea di Palermo, che chiude il ciclo di quelle provinciali alla quale hanno partecipato migliaia di soci, il tema delle risorse idriche è stato affrontato dal presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi che ha offerto uno spaccato nazionale della situazione delle bonifiche". Il direttore regionale Calogero Maria Fasulo ha indicato gli ambiti di attività dell'organizzazione mentre Gianluca Lelli insieme a Maurizio Marangon hanno illustrato i risultati economici delle filiere e il prossimo progetto per il grano duro che oggi viene venduto dai produttori a pochissimi centesimi.