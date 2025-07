Acate, nella Chiesa Madre l'addio all'avvocato Caruso e alla signorina Toro

Tutto il proverbiale calore della Comunità acatese ai funerali dell'avvocato Vincenzo Caruso e della popolare signorina Silvana Toro, deceduti rispettivamente a 73 e 84 anni. A dieci giorni dal ritrovamento del corpo dell'ex dipendente comunale nell'invaso artificiale della sua proprietà di contrada "Isola", conclusi gli esami autoptici, e a tre giorni dalla scoperta del cadavere della donna nell'abitazione del centrale Corso Indipendenza, in tanti, provenienti anche dai luoghi di villeggiatura e dai comuni limitrofi, hanno voluto rendere omaggio ai due noti e stimati personaggi.

I riti funebri sono stati celebrati, uno dopo l'altro, nella chiesa Madre dal parroco don Mario Cascone e da don Girolamo Bongiorno, che hanno messo in luce le riconosciute qualità umane e professionali di Caruso e la "bellezza nell'allegria" della signorina Toro, persona originale ma autentica. Per i familiari del legale ora comincia l'attesa nella speranza che dall'autopsia scaturisca qualche tassello che spieghi la tragica morte del congiunto.