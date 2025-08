A Marina di Modica il 2 e 3 agosto ultima tappa itinerante di #AdessoPasta

E' la Sicilia ad ospitare il 2 e 3 agosto a Marina di Modica l'uloma tappa del villaggio itinerante di #AdessoPasta, l'iniziativa organizzata nell'ambito della Campagna istituzionale 'La pasta.

Integratore di felicità' promossa dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea.

Per due giorni, l'area di via Falconara, all'altezza del civico 11, si trasformerà in uo spazio dedicato al gusto e alla convivialità con eventi gratuiti nella giornata di sabato dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22:00, mentre domenica ci sarà la chiusura serale alle 20.00. Epicentro del villaggio il foodtruck #AdessoPasta, con show-cooking con ricette di pasta ispirate alla tradizione locale, un gioco interattivo con 100 domande su curiosità, storia e cultura della pasta, e una campagna social che coinvolgerà 9 content creator, alcuni dei quali presenti sul posto. A guidare il pubblico durante le due giornate ci sarà Stella Menna, instagrammer e food blogger conosciuta come @unastellaincucina.

Proprio Marina di Modica sarà negli stessi giorni sede di una delle tappe del Campionato Italiano di Beach Volley Gold 2025 organizzato dalla Fipav. Il villaggio #Adessopasta, infatti si trova a ridosso dei campi per rendere accessibile l'evento ai visitatori. Si tratta della quinta e ultima tappa del tour che ha toccato il 12 e il 13 luglio Montesilvano (Abruzzo), in concomitanza con il Campionato Italiano di Beach Volley Gold 2025 , il 16 e il 17 luglio Porto Sant'Elpidio (Marche), il 19 e il 20 luglio Caorle (Veneto), il 24 e il 25 luglio Salerno (Campania).