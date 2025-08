Strage di Bologna, il Pd Sicilia commemora le vittime a Palermo

"Stamattina alle 10:25 siamo stati in via Antonino Di Paola, una delle 85 vittime della strage della stazione di Bologna, per rendere onore a quanti morirono in quell'efferato attentato di 45 anni fa. Abbiamo portato la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e a Giuseppe Vito Ales nel ricordo del giovane Vito Ales. Una strage nata nel solco della "spietata strategia eversiva neofascista" dice, riprendendo le parole del presidente Mattarella, Mari Albanese, componente della segreteria regionale del PD - della quale oggi conosciamo mandanti ed esecutori, per questo si può dire che oggi è un anniversario diverso".

"Siamo stati assieme ai familiari delle vittime - afferma Vincenzo Fasone, coordinatore regionale dei dipartimenti tematici del Pd Sicilia - convinti che ancora oggi non si può abbassare la guardia a difesa dei valori democratici e dell'impegno contro ogni forma di disumanità. Quanto sta succedendo a Gaza ne è prova viva".