Floridia, bloccato a Cugno di Canne con l'hashish, 'fumo' e una calibro 38

I Carabinieri della Tenenza di Floridia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto in località Cugno di Canne, venerdì mattina hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso della perquisizione domiciliare il giovane è stato trovato in possesso di un revolver calibro 38 senza matricola, una cartuccia cal. 9x21 e un manganello telescopico, custoditi in un cassetto del comodino a fianco del letto della sua camera, inoltre, all’interno di un borsello riposto nell’armadio erano occultati circa 200 grammi di hashish e marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi e lo spaccio. L'arrestato è di Cassibile ed era ospite di un amico a Floridia.