Sicurezza, controlli straordinari a Fiumefreddo e Calatabiano

Controlli straordinari della Polizia di Stato nei comuni di Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano, in provincia di Catania. Sono stati coordinati dal Commissariato di Acireale.

Mirati posti di controllo sono stati istituiti a Calatabiano lungo le principali vie di accesso al paese, in via San Marco e via Pasteria, mentre a Fiumefreddo sono stati effettuati posti di controllo sul litorale balneare e sulle strade di accesso alle frazioni marinare, dove, soprattutto nei fine settimana, si registra un maggior afflusso di persone dirette verso il mare e gli stabilimenti balneari della zona.

Complessivamente sono state identificate 235 persone e controllati 111 veicoli, elevando 10 contravvenzioni per altrettante violazioni al Codice della Strada. Ben sei di queste hanno riguardato la mancanza della revisione del mezzo con conseguente sospensione del veicolo dalla circolazione, due sono state elevate per mancato utilizzo della cintura di sicurezza e due per utilizzo del cellulare alla guida. Inoltre, gli agenti hanno proceduto al fermo amministrativo di un'utilitaria in quanto già sanzionata perché non sottoposta a revisione, alla decurtazione di 20 punti dalle patenti e all'elevazione di sanzioni per un ammontare complessivo di circa 4 mila euro.

Oltre ai posti di controllo, i poliziotti hanno pattugliato il territorio di entrambi i comuni con la finalità di prevenire e reprimere eventuali reati predatori, a cominciare dai tentativi di truffa e dai furti in appartamento, prestando particolare attenzione anche agli obiettivi sensibili come gli uffici bancari e postali. Infine, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso due centri scommesse per verificare il rispetto delle autorizzazioni amministrative e della normativa del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, senza rilevare criticità.

Ulteriori controlli verranno effettuati durante la stagione estiva nel territorio dei comuni ricadenti nella giurisdizione di competenza del Commissariato di Acireale.