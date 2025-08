A Catona inaugurato il primo Centro del "Dopo di noi"

E'stato inaugurato a Catona il primo centro del "Dopo di noi", realizzato nell'ambito del progetto "Start, verso l'autonomia". Nel corso dell'inaugurazione il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà si è detto soddisfatto per l'iniziativa che rappresenta un "grande orgoglio per la nostra città".

Un progetto a cui "tenevamo tantissimo, perché è stata una delle prime richieste delle famiglie con ragazzi con diverse abilità.

Consegniamo alla città una struttura in cui il "dopo di noi" sarà garantito, offrendo ai nostri ragazzi la possibilità di vivere serenamente, continuare a svolgere le loro attività, sapendo che c'è una comunità che si prende cura di loro", evidenzia Falcomatà.

Quanto ai costi per la realizzazione, Falcomatà ha aggiunto: "Due milioni di euro all'anno sono la cifra economica necessaria per completare il ciclo delle politiche di assistenza alle persone con disabilità sul nostro territorio. Ma soprattutto rappresentano la capacità di spendere bene i fondi comunitari e garantire un sistema di assistenza che trasforma una città in una vera comunità".

Il progetto prevede percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare d'origine, anche mediante soggiorni temporanei fuori dal contesto familiare. L'obiettivo è creare un'esperienza di co-housing inclusiva che promuova unione, condivisione e sostegno reciproco tra partecipanti con vari livelli di abilità e autonomia domestica.

L'assessore Lucia Nucera si è detta emozionata. Si tratta di un "percorso iniziato con l'assessore Marino, proseguito con l'assessore Demetrio Delfino. Ringrazio i dirigenti e i funzionari che si sono impegnati per dare questi servizi alla città, e il sindaco per avermi affidato questo incarico. È stato realizzato il cassetto dei sogni, si chiude un cerchio intorno ai nostri ragazzi speciali. Le famiglie lo chiedevano da tempo.

Sono 6 posti disponibili e il progetto ambizioso della Giunta prevede altre tre strutture, a sud, nelle zone di Sbarre e Pellaro, dove nasceranno gruppi di appartamento".