Riace abbraccia Gaza, 'gemellaggio contro l'indifferenza'

Un gemellaggio per "rompere l'indifferenza e l'inerzia della politica" e come atto concreto "di solidarietà, memoria e umanità condivisa".

E' quello siglato stasera tra Riace, il paese del reggino noto nel mondo per le politiche di accoglienza e integrazione portate avanti dal sindaco Mimmo Lucano e Gaza.

Il patto è stato firmato dallo stesso Lucano con una cittadina palestinese che incarna, è stato detto, "il dolore e la resilienza della Striscia".

Il figlio maggiore della donna è morto durante un bombardamento dell'Idf mentre lei, proprio in quel momento, stava dando alla luce una bambina. Il marito è rimasto gravemente ferito. Oggi la donna è in Italia per garantire cure alla neonata.

Nel corso della cerimonia, è stato anche realizzato un collegamento video con il sindaco di Gaza City Yahya Sarraj.