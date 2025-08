Cominciati a Catania i solenni festeggiamenti per Sant'Agata d'estate

- Sono iniziati oggi i solenni festeggiamenti per "Sant'Agata d'estate 2025", appuntamento liturgico che accompagnerà i devoti e i fedeli catanesi verso il traguardo dei 900 anni dal ritorno delle sacre reliquie della Patrona in terra d'Etna dopo 86 anni (17 agosto 1126), da Costantinopoli, dove vennero portate come bottino di guerra. Correva l'anno 1040 quando l'imperatore bizantino Michele Paflagone, affidò al generale Giorgio Maniace di condurre la campagna contro i Saraceni in Sicilia, che risultò vincere. Domenica prossima, 10 agosto, è prevista la traslazione del venerato Velo di sant'Agata al Santuario della Madonna della Sciara di Mompileri, mentre marted�

12, festa di sant'Euplio, compatrono della Diocesi, è in programma la traslazione del braccio reliquiario del martire compatrono della Diocesi etnea dalla Cattedrale al sito dell'antica chiesa in piazza della Borsa, dove è prevista la prima celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo metropolita Luigi Renna.

Sabato 16 sarà dedicato all'esposizione del Velo di sant'Agata e ad una suggestiva processione serale, che partirà da piazza Duomo per toccare i luoghi simbolo del culto agatino (via Dusmet e chiesa di san Placido). Lungo il tragitto, è prevista una sosta alla Fontanella di sant'Agata per una riflessione guidata da monsignor Carmelo Asero, parroco della Collegiata. Domenica 17 è in programma la celebrazione della memoria ell'899. anniversario del ritorno delle reliquie della vergine e martire catanese da Costantinopoli, con l'apertura nel Duomo del sacello e la traslazione delle reliquie all'altare maggiore (ore 8), dopodiché sarà possibile accedere alla venerazione delle stesse. A seguire, intorno alle 10,30, l'arcivescovo metropolita concelebrerà il Pontificale, mentre alle 20, è prevista la processione con le reliquie che toccherà Porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello e piazza San Placido. A concludere la giornata, il messaggio di monsignor Luigi Renna alla città dal balcone del Museo Diocesano, durante il quale annuncerà le celebrazioni giubilari del 2026 per il 900. anniversario del ritorno delle reliquie in patria della vergine e martire catanese. Il ciclo di celebrazioni si concluderà lunedì 18 agosto, giorno della solennità della dedicazione della Basilica Cattedrale, con la messa delle 10.