Cocaina, armi e munizioni, arrestato un altro 21enne a Floridia

I Carabinieri della Tenenza di Floridia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e della detenzione illegale di armi e munizioni, lunedì notte hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare il giovane, con precedenti di polizia per stupefacenti, è stato trovato in possesso di un revolver calibro 38 senza matricola con un proiettile nel tamburo, tre cartucce cal. 7,65 e componenti vari di arma da fuoco (tamburo, impugnature, molle), inoltre, all’interno di un sacchetto erano occultati 13 dosi di cocaina . Nella stessa circostanza veniva de nunciato in stato di libertà un 28enne con precedenti di polizia per stupefacenti, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti trovato in possesso di 10 dosi di hashish e materiale vario per il confezionamento delle dosi. L’arrestato e associato alla Casa Circondariale “ Cavadonna ” di Siracusa. L’attività si inserisce in piano di sistematico controllo del territorio che i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa stanno conducendo al fine di contrastare la circolazione illegale di armi da fuoco. Già il 4 agosto i Carabinieri di Floridia e dello squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” avevano sequestrato un revolver calibro 38 senza matricola con munizionamento e tratto in arresto un 21enne. Nella circostanza erano stati sequestrati anche 200 grammi di hashish e marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi e lo spaccio. La scorsa settimana, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti una rivoltella calibro 8 mm. con 5 proiettili nel tamburo e ulteriori 6 cartucce cal. 38, nascosta all’interno di un container, a Siracusa in via Bonincontro. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici.