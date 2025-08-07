Passa emendamento di La Vardera: stop a tornelli e staccionate sulle spiagge

"Ho presentato un'ordine del giorno per inserire in finanziaria l'abolizione di tornelli, staccionate, cancelli o altri ostacoli in tutte le spiagge della regione. Ecco il mio atto parlamentare è stato approvato dal governo Schifani e sostenuto anche dai deputati Marianna Caronia (Noi Moderati), Antonello Cracolici (Pd) e Roberta Schillaci (M5s). Una svolta epocale per tutte le spiagge della Sicilia e soprattutto per la spiaggia dei palermitani, Mondello. Un impegno formale e politico mai arrivato dal Parlamento. Nel borgo marinaro, infatti, la situazione è drammatica: solo qualche varco e tornelli ovunque, per non parlare di tutte le staccionate presenti. E non è tutto, nell'ordine del giorno ho anche chiesto che la battigia libera non potrà essere inferiore a 10 metri, perché i concessionari dei lidi e ribadisco concessionari e non proprietari (perché il proprietario è lo stato) non possono prendersi il lusso di rendere privata un'intera spiaggia. Oggi la battaglia contro l'Italo-Belga finalmente vede una svolta, ma non è solo la battaglia per Mondello, ma per tutti quei litorali siciliani che vivono la stessa situazione, come la Playa di Catania. Ringrazio i deputati che hanno spostato il mio ordine del giorno che oggi ha portato a una vera e propria svolta storica per tutti i cittadini siciliani". A dirlo il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera dopo l'approvazione in aula del suo ordine del giorno sull'eliminazione dei tornelli e delle staccionate sulle spiagge siciliane.