ou
ULTIME NOTIZIE

Palermo - Manchester City, modificata ordinanza sulla vendita di superalcolici

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Salvini incontra Occhiuto: "Lui ha la mia fiducia"

Salvini incontra Occhiuto: "Lui ha la mia fiducia"

Altro sud

"Sì, ho visto Roberto Occhiuto". Ieri sera c'è stata una "bellissima cena della Lega con gli amministratori uscenti.
Stiamo preparando le liste più forti possibile per portare la Lega ad essere il primo partito in Calabria". Così il vicepremier e ministro dell'Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Villa San Giovanni, ad una domanda sulle vicende politiche della Calabria e sulle prossime regionali.
"Mi si può dire - aggiunge - che questa è una ambizione eccessiva, ma anche il ponte lo era. Sono convinto che donne e uomini della Lega possono portarci ad essere il partito che rappresenta la maggioranza dei calabresi. Occhiuto ha fatto una scelta coraggiosa ed ha la mia fiducia".

Potrebbero Interessarti