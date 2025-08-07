Esponeva pass invalidi di parente deceduta: denunciato a Catania

Aveva modificato la data di scadenza del pass intestato peraltro ad una parente defunta per parcheggiare sullo stallo riservato ai disabili, ma è stato scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato. E' accaduto a Catania.

I poliziotti del Commissariato di Librino hanno denunciato un uomo per il reato di utilizzo di atto falso, fattispecie per la quale il codice penale prevede pene detentive fino a 2 anni. Gli agenti, all'interno del parcheggio di un noto centro commerciale dell'hinterland catanese, hanno proceduto al controllo di una serie di auto parcheggiate in modo irregolare. In particolare, una di queste era stata parcheggiata in uno stallo riservato ai disabili, ma il relativo contrassegno era stato esposto in modo tale da renderlo illeggibile. A quel punto i poliziotti si sono attivati per effettuare gli accertamenti del caso e sono risaliti al proprietario del mezzo, che nel frattempo stava facendo acquisti all'interno del centro commerciale. Gli agenti hanno così potuto appurare che il pass esposto non solo era scaduto da parecchio tempo, ma era anche intestato ad una parente del proprietario dell'auto deceduta da diversi anni. L'uomo, utilizzando un pennarello di colore nero, aveva grossolanamente modificato la data di scadenza del pass, che è stato sequestrato.