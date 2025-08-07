ou
Palermo - Manchester City, modificata ordinanza sulla vendita di superalcolici

Deteneva scaccicani modificata: arrestato a Vittoria

CronacaRagusa

Gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno arrestato un 35enne trovato in possesso di una pistola scacciacani modificata e relativo munizionamento.
I poliziotti, intervenuti presso l'abitazione dell'uomo, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo l'arma occultata insieme ai proiettili. La pistola, originariamente a salve, era stata alterata per potere esplodere colpi reali. L'arma verrà sottoposta dalla Polizia Scientifica a specifici accertamenti, per verificare l'eventuale utilizzo in qualche evento delittuoso.
L'uomo era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali quale pena alternativa alla detenzione in carcere, che costituisce un'aggravante dei reati contestati, la detenzione illegale dell'arma, una pistola giocattolo modificata marca "Bruni" e di 10 proiettili calibro 7,65. Così è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ragusa.

