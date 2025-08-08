Di Paola (M5s) provoca Cuffaro: "Si candidi dato che vuol decidere sulla Sicilia"

“Non ci stupisce l’insoddisfazione di Totò Cuffaro sulla manovra ter del governo Schifani. Anche noi non siamo indovini ma possiamo dire che ci ricordiamo della brutta stagione di governo tra il 2001 ed il 2008. Evidentemente Cuffaro è rimasto affezionato al suo metodo di governare le cose e la Regione. Noi stiamo costruendo un metodo diametralmente opposto al suo, lavorando per recuperare le macerie che ha lasciato alla Sicilia. Considerando che Totò Cuffaro continua a voler decidere molte cose della politica regionale, a questo punto si candidi e saremo felici di poterlo battere insieme a quella parte di Sicilia che ha la repulsione di alcuni esempi di mal governo, compreso il suo”. Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola.