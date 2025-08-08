Scontro tra un'auto e una bicicletta a Palermo: morto il ciclista

Un ciclista di 59 anni ha perso la vita a Palermo in uno scontro con un'automobile. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Antonio Marinuzzi e via Filippo Mortillaro, nel quartiere Oreto-Stazione.

La vittima stava percorrendo la pista ciclabile di via Mortillaro quando, giunto all'intersezione con via Marinuzzi, si è scontrato con un'autovettura, una Lancia Ypsilon guidata da un 22enne, rimasto illeso. L'impatto è stato violentissimo: il ciclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato traumi gravissimi. Quando sono arrivati i medici del 118, per lui non c'era già più nulla da fare. È morto sul colpo. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno transennato l'area per effettuare i rilievi e accertare l'esatta dinamica dei fatti. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso. Il guidatore della Lancia Ypsilon sarà sottoposto, come previsto dalla legge, ai test alcolemici e tossicologici.

L'automobile è sequestrata, così come la bicicletta.

E' il quarto incidente mortale registrato a Palermo in pochi giorni, una sequenza drammatica in cui, oltre al ciclista, hanno perso la vita due giovanissimi motociclisti e a una donna investita da un camion.