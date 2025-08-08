ou
ULTIME NOTIZIE

Scontro tra un'auto e una bicicletta a Palermo: morto il ciclista

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Scontro tra un'auto e una bicicletta a Palermo: morto il ciclista

Scontro tra un'auto e una bicicletta a Palermo: morto il ciclista

CronacaPalermo

Un ciclista di 59 anni ha perso la vita a Palermo in uno scontro con un'automobile. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Antonio Marinuzzi e via Filippo Mortillaro, nel quartiere Oreto-Stazione.
La vittima stava percorrendo la pista ciclabile di via Mortillaro quando, giunto all'intersezione con via Marinuzzi, si è scontrato con un'autovettura, una Lancia Ypsilon guidata da un 22enne, rimasto illeso. L'impatto è stato violentissimo: il ciclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato traumi gravissimi. Quando sono arrivati i medici del 118, per lui non c'era già più nulla da fare. È morto sul colpo. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno transennato l'area per effettuare i rilievi e accertare l'esatta dinamica dei fatti. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso. Il guidatore della Lancia Ypsilon sarà sottoposto, come previsto dalla legge, ai test alcolemici e tossicologici.
L'automobile è sequestrata, così come la bicicletta.
E' il quarto incidente mortale registrato a Palermo in pochi giorni, una sequenza drammatica in cui, oltre al ciclista, hanno perso la vita due giovanissimi motociclisti e a una donna investita da un camion.

Potrebbero Interessarti