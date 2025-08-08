Modica, al via progetto per il sostegno di minori e giovani con disturbo dello spettro autistico

“Il comune di Modica ha risposto agli Avvisi DDG 3829 e DDG 3833 della Regione Sicilia, Assessorato alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro che ha finanziato due progetti a favore delle persone con spettro autistico. Il primo è rivolto a 50 beneficiari con disturbo dello spettro autistico, di età non superiore ai 21 anni, residenti nel territorio comunale. L’iniziativa, realizzata in coprogettazione con diverse realtà del terzo settore, nasce con l’obiettivo di offrire servizi educativi, abilitativi, laboratoriali e di assistenza specialistica altamente personalizzati". Lo comunica l'assessora alle Politiche sociali del Comune, Concetta Spadaro (nella foto).

"Il progetto si sviluppa attraverso una serie di azioni e ogni beneficiario sarà seguito con un piano educativo o di intervento personalizzato. Sono previsti i cosiddetti ‘laboratori Abilità’. Si tratta di cinque laboratori tematici -motorio, creativo, cucina, espressivo/musicale e autonomia- che hanno l’obiettivo di stimolare le competenze relazionali, cognitive, motorie e sociali dei partecipanti. Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi e saranno calibrate sui piani individuali. L’accesso ai servizi avverrà tramite voucher e le famiglie potranno usufruirne per l’assistenza specializzata, terapia e le attività ricreative, presso enti accreditati dal comune di Modica. A queste azioni si affiancano attività trasversali come il coordinamento progettuale, il monitoraggio continuo, la segreteria organizzativa e la comunicazione istituzionale, tutte coordinate dal nostro Ente. È inoltre previsto un servizio di trasporto dedicato e un importante supporto da parte di volontari delle associazioni coinvolte. Un percorso che rappresenta un passo significativo verso l’inclusione e il sostegno concreto a giovani con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie, valorizzando un approccio integrato, flessibile e incentrato sulla persona. A breve l’avvio del secondo progetto di cui si darà puntuale comunicazione”