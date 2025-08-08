ou
Si gettano nel Canale di Sicilia per farsi notare: tre migranti dispersi

CronacaAgrigentoPalermo

Tre migranti, due originari della Guinea e un minore del Camerun, si sono gettati in mare, nel disperato tentativo di farsi notare da un'imbarcazione molto lontana dal barchino sul quale viaggiavano e sono scomparsi fra le onde.
A raccontarlo, alla guardia costiera poi a personale dell'hotspot, sono i 50 migranti salvati ieri nel Canale di Sicilia da una motovedetta.
Avevano visto un'imbarcazione, probabilmente un peschereccio, e l'hanno seguito per ore, quando hanno finito il carburante in tre hanno deciso di gettarsi in mare e provare ad avvicinarsi per farsi notare ed essere tutti soccorsi.

