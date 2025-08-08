Due tappe siciliane per Marco Masini: concerti a Finale di Pollina ed a Noto

Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l'inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l'amato cantautore da luglio condividerà con il pubblico il suo repertorio - che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni - nel tour "Ci vorrebbe ancora il mare". Alle tre date evento nei grandi spazi dei palasport - il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre 2025 all'Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze - si sono aggiunte nuove date in tutta Italia, a partire da inizio luglio. Il 16 agosto si terrà il concerto al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina (Palermo). Il 17 agosto il tour proseguirà in Sicilia presso la Scalinata della Cattedrale di Noto (Siracusa), nell'ambito de Le scale della musica.