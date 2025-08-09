ou
Allarme Botulino, 3 le vittime: due in Calabria

Allarme botulino con due vittime per intossicazioni tra Calabria e Sardegna. Due morti e altri ricoverati, alcuni gravi, è ilbilancio a Diamante (Cosenza), dove alcune persone hanno accusato malori dopo aver mangiato panini con salsiccia e cime di rapa comprati in un truck food. Tre gli indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive dalla Procura di Paola, per la quale poi è mancata una 'diagnosi tempestiva'. L'altra vittima a Cagliari,una donna 38enne ricoverata nei giorni scorsi assieme ad altri dopo aver mangiato della salsa guacamole a una sagra locale. Il ministero della Salute attiva i protocolli sanitari in entrambele Regioni. Si muovono anche i Nas.

