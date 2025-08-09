ou
Acireale, al giornalista siracusano Salvatore Di Salvo il "Premio Nazionale Garitta"

Brucia un Centro di stoccaggio di rifiuti a Catania: una nube nera

CronacaCatania

Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono al lavoro per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato in una ditta che si occupa di stoccaggio rifiuti sulla V strada della zona industriale.
Stanno bruciando rifiuti e materiali di scarto.
La spessa coltre di fumo che il rogo sviluppa è visibile da diverse parti della città.
Sono impegnate squadre di vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Catania dal distaccamento cittadino Sud, da Paternò, Linguaglossa più numerose autobotti aggiuntive. Sul posto anche polizia, carabinieri, personale del corpo forestale e del 118.

