ou
ULTIME NOTIZIE

Acireale, al giornalista siracusano Salvatore Di Salvo il "Premio Nazionale Garitta"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Palermo, Guardiola a Santa Rosalia con t-shirt coi volti di Falcone e Borsellino

Palermo, Guardiola a Santa Rosalia con t-shirt coi volti di Falcone e Borsellino

CronacaPalermo

Un omaggio alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, stamattina ha visitato il santuario di Santa Rosalia, a Palermo, indossando una t-shirt raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la frase "Le loro idee corrono sulle nostre gambe".
Le foto sono state pubblicate su Facebook dalla pagina ufficiale del santuario di Santa Rosalia.
L'allenatore catalano stasera sarà alla guida del Manchester City, ospite dello stadio Barbera per un'amichevole di lusso contro il Palermo allenato da Filippo Inzaghi. Un test estivo che mette in palio l'Anglo-Palermitan Trophy.

Potrebbero Interessarti