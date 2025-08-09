Marina di Acate, notte di San Lorenzo all'insegna di "Boncibum-Tramonti DiVini "

Approda a Marina di Acate, domenica, per la notte di San Lorenzo, Boncibum – Tramonti DiVini, l’evento enogastronomico che celebra i sapori, la cultura e l’identità della Sicilia più autentica.

L’iniziativa, promossa dal GAL Valli del Golfo nell’ambito del progetto operativo a regia 1/2025: “Terra Enogastronomica 2025 – Identità, Promozione, Fruibilità”, finanziato dal PSR Sicilia 2014-2022 – Misura 19.2, sarà il percorso “vista mare”, un’esperienza sensoriale pensata per valorizzare i prodotti d’eccellenza delle aziende locali e promuovere il territorio attraverso esperienze turistiche e culturali di qualità.

A partire dalle ore 19,30, dopo l’inaugurazione, i visitatori potranno partecipare a una degustazione guidata tra i profumi e i sapori del territorio, che comprenderà assaggi di Olio DOP dei Monti Iblei, Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG, formaggio Ragusano DOP, pane di grani antichi e altre prelibatezze tipiche. La seconda parte della serata, invece, sarà impreziosita dalla musica dal vivo con il concerto sarà Pago, che si esibirà con alcuni dei suoi brani più conosciuti, seguito da un coinvolgente DJ set.

“Un appuntamento da non perdere, dove il gusto incontra la musica, il territorio si racconta e la bellezza della Sicilia si svela in ogni dettaglio”, dichiara il sindaco di Acate Gianfranco Fidone (nella foto).