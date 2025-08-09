Acireale, al giornalista siracusano Salvatore Di Salvo il "Premio Nazionale Garitta"

Il giornalista siracusano Salvatore Di Salvo (terzo da sinistra nella foto), segretario nazionale Ucsi, collaboratore del Giornale di Sicilia, redattore del settimanale Cammino e direttore di Radio Una Voce Vicina inBlu, ha ricevuto, venerdì sera, il premio nazionale “Garitta”, giunto alla quartasettesima edizione e uno degli eventi culturali più prestigiosi del panorama siciliano, intitolato quest’anno “Il mondo che vorrei” e dedicato alle vittime di Gaza, nella spendita cornice di piazza San Giovanni Paolo II, nella frazione di Santa Tecla, di Acireale. Il premio è stato promosso e organizzato dall’associazione nazionale “Garitta”, guidata dal presidente don Afredo D’Anna, patrocinato dal comune di Acireale, dalla Regione Siciliana e dal Ministero per la Cultura è il sostegno di diversi sponsor. La serata, che andrà in onda su un canale nazionale, è stata condotta da Antonello Musmeci che è anche direttore artistico del premio nazionale con la partecipazione di tantissimi artisti e cantanti tra i quali Viola Valentino. Il premio, oltre a Salvatore Di Salvo, è stato consegnato a a S.E. Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Diocesi di Acireale e presidente della CESi, al vicedirettore nazionale della Tgr Rai RobertoGueli, al questore di Catania Giuseppe Bellassai, all'editore e ai giornalisti di ReiTv, al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca cattolico di Gerusalemme (in collegamento da Gerusalemme), a Riccardo Cocciante, al cardiologo Michele Gulizia, a Renzo Arbore e al regista Rai Pino Leoni. "È con grande emozione e profonda gratitudine che ricevo questo prestigioso premio. Questo riconoscimento non è solo un onore personale, ma riconoscimento al lavoro, alla dedizione e alla passione che condivido con quanti mi hanno incoraggiato, mi hanno sostenuto nello svolgimento del servizio e della missione nel raccontare le storie di uomini e donne.

Ringrazio sentitamente la giuria, il direttore artistico Antonello Musmeci e don Alfredo D’Anna, presidente dell’associazione. Questo premio rappresenta un incoraggiamento a proseguire con impegno e determinazione la missione giornalistica”.