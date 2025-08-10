Tragedia del mare a Palermo, morto stritolato dalle eliche del gommone

Tragedia a Mondello dove un giovane di 23 anni, Simone La Torre, si è tuffato dal gommone finendo sull'elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo.

Gli amici che erano con lui sull'imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo.

Sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118. Le sue condizioni erano però gravissime. Aveva perso molto sangue. Il gommone sarebbe stato noleggiato.