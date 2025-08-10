Boom di presenze alla Sagra dell'Arancino a Rosolini

La Sagra dell'Arancino esalta il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola che in un post apparso questa mattina su Facebook scrive:" Boom di presenze alla prima serata della Sagra dell’Aracino: un trionfo di musica, gusto e tradizione confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate rosolinese. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Rosolini con Eventi Sicilia, diventata simbolo non solo della valorizzazione dei prodotti tipici locali, ma anche di una Rosoli viva. E la festa non è ancora finita. Siamo ancora alla prima serata: fino al 14 agosto ancora una una serie di appuntamenti’ arricchiti un mix di sapori autentici, musica e tanto divertimento attendono i visitatori. L’appuntamento è ogni sera, a partire dalle ore 20.00, tutti al Parco Giovanni Paolo II"