Quindicenne denuncia aggressione sessuale in piazza Cairoli a Messina

Giallo nella notte nei pressi di piazza Cairoli. Una quindicenne è finita al pronto soccorso dopo aver denunciato un'aggressione sessuale. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, che ha già raccolto alcune testimonianze e sta ricostruendo la dinamica dei fatti. La ragazza è stata sottoposta alle cure e agli accertamenti medici previsti, mentre sulla vicenda vige il massimo riserbo. Attivato il "codice rosso" per la tutela immediata delle vittime di violenza.