La sindaca di Modica in Forza Italia, Paolo Nigro: svolta politica, non approdo naturale

La sindaca di Modica, Maria Monisteri, ancora nel mirino del consigliere della lista civica "Siamo Modica", Paolo Nigro che ha acceso un faro sulla recente evoluzione politica di Maria Monisteri, sollevando perplessità e accuse di incoerenza. Nigro, nell'ultimo Consiglio comunale, non ha risparmiato critiche, mettendo in discussione la coerenza del percorso politico del sindaco, in particolare il suo passaggio a Forza Italia. Le accuse di incoerenza politica continuano anche con una nota al vetriolo. Il punto centrale della sua critica riguarda la decisione della sindaca di abbracciare Forza Italia dopo un percorso che, secondo Nigro, ha radici profondamente democristiane.

"Io l'ho votata e fatta votare nel 2018 - afferma Nigro - in una lista civica nello schieramento a sostegno del sindaco uscente, Ignazio Abbate. Allora ricordo che era in tandem con il vicesindaco uscente, Giorgio Linguanti, con il quale, grazie anche al grado di parentela, essendo cugini, formò una coppia pigliatutto che la portò ad essere la più votata tra tutti i candidati delle tre liste a sostegno di Ignazio Abbate", ha ricordato Nigro, sottolineando come il sindaco abbia recentemente esaltato la sua provenienza civica. “La Sindaca Maria Monisteri Caschetto a maggio 2023 è stata eletta grazie ai voti della Democrazia Cristiana e delle due liste (Siamo Modica e Prendiamoci Cura) ad essa collegate, ha partecipato a congressi democristiani Provinciali e Regionali, alle feste dell’amicizia a Ribera, ha partecipato attivamente alle campagne di tesseramento dando il proprio personale apporto ed ha persino presenziato alla "proiezione del docufilm 1768 giorni su Totò Cuffaro", sedendo accanto al leader della DC in quel di Palazzolo Acreide lo scorso mese di gennaio, non 10 anni fa, in quell’occasione accompagnata dall’assessore Antonio Drago.

Queste azioni, secondo Nigro, smentiscono l'idea di un "progetto civico" e rendono il passaggio a Forza Italia non un approdo naturale, ma una "svolta ben precisa" nella sua carriera politica. "La Monisteri parla chiaramente del suo cambio di casacca non traumatico, ammettendo, implicitamente, che un cambio di casacca c'è stato e parlando di una famiglia che l'ha accolta. Sono parole che non ci suonano nuove visto che anche verso la Democrazia Cristiana fino a pochi mesi fa spendeva parole al miele".

Nella foto: Maria Monisteri e l'ex assessore Giorgio Belluardo al congresso provinciale della DC