Schifani: "Non mi faccio logorare dai giochi di palazzo, la mia forza è il consenso"

Antiche botteghe artigiane, percorso a S. Mauro Castelverde

CronacaPalermo

A San Mauro Castelverde (Palermo) è stato inaugurato il percorso delle antiche botteghe artigiane, un itinerario urbano capace di raccontare, con linguaggio visivo, sensoriale e multimediale la memoria degli artigiani e degli antichi mestieri che hanno plasmato l'anima del paese.
L'iniziativa, ideata dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Minutilla e progettata dall'architetto Erika Cinquegrani, è stata realizzata grazie ai fondi dell'Unione Europea, del Ministero della Cultura e Pnrr - attrattività dei borghi storici.

Il percorso è arricchito da 42 targhe in pietra lavica decorate, pannelli informativi e sensoriali, QR code e targhe in braille, per garantire a tutti, senza barriere architettoniche e sensoriali, la possibilità di scoprire e vivere questo viaggio nel tempo.
«Abbiamo voluto rigenerare culturalmente il centro storico ricordando chi lo abitava e lavorava, a partire dagli artigiani - afferma il sindaco - Grazie a un lavoro di ricerca e ai dati del censimento del 1936 e del successivo 1957, abbiamo ricostruito il tessuto produttivo di allora, testimoniando come un borgo possa cambiare nel tempo, rimanendo fedele alle proprie radici.

