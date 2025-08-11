Cani antidroga fanno scoprire uno spacciatore: arrestato a Catania

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 50enne originario della provincia di Genova per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell'indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. I poliziotti della squadra volante, unitamente alla squadra cinofili della Questura di Catania, hanno effettuato un controllo finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte di spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione ad una zona in cui in passato erano già state effettuate operazioni antidroga. Durante l'attività di controllo di alcuni garage di un palazzo di edilizia popolare in via Puglia, i cani antidroga ''Maui'' e ''Briska'' hanno attirato l'attenzione dei loro conduttori cinofili segnalando un box dello stabile. Grazie agli accertamenti effettuati in loco in sinergia con la Sala Operativa, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario, un 50enne originario della provincia di Genova, che aveva la disponibilità della chiave del lucchetto della porta e che ha raggiunto i poliziotti per consentirgli di effettuare una perquisizione del locale. Una volta all'interno del box gli agenti hanno trovato diverse buste contenenti marijuana, in alcuni dei quali la droga era già ripartita in dosi pronte per la vendita, e vario materiale per il confezionamento della sostanza. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del 50enne, nel medesimo palazzo, ove è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente della medesima tipologia. Per quanto emerso, gli agenti hanno arrestato l'uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sequestrato la droga, del peso complessivo di quasi 1,5 kg. Considerati, inoltre, i precedenti per reati della medesima tipologia, il Pubblico Ministero di turno ha disposto che l'arrestato venisse condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida dinanzi al gip.