Autocisterna che trasporta Gpl in fiamme: chiusa la A1 tra Orte e Roma Nord

Protezione civile, livello1 per ondate di calore domani a Palermo

CronacaPalermo

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per la Sicilia valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi ed un livello 1 per quanto riguarda il rischio di ondate di calore (colore giallo). È previsto, infine, un rischio incendi con livello di allerta arancione.
A causa del caldo previsto per le prossime ore in Sicilia, la Protezione civile regionale ha diramato un livello di allerta arancione con pericolosità media per rischio incendi per tutte e nove le province. E' quanto si legge in una nota.

