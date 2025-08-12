ou
Lampedusa, Lega: massima attenzione per settore ittico e marineria

PoliticaAgrigento

"L'incontro di oggi a Lampedusa ha confermato la massima attenzione da parte della Lega nei confronti delle problematiche del comparto della pesca e della marineria siciliana. Insieme all'assessore regionale Barbagallo, al sindaco Mannino e al vicesindaco Lucia, abbiamo fatto il punto su questioni cruciali per il settore come la sostenibilità delle attività di pesca, la tutela dell'ambiente marino e gli interventi infrastrutturali". Così il senatore Nino Germanà, Commissario regionale Lega Sicilia.
"L'appuntamento - aggiunge - è stato un momento di confronto per mettere l'accento sia sulle problematiche che sulle soluzioni al fine di supportare i pescatori siciliani e garantire un futuro sostenibile alle marinerie dell'Isola. Dalle normative europee alla crisi energetica, passando per i costi del carburante, la necessità di ammodernare le flotte e le imbarcazioni dei migranti abbandonate che danneggiano le reti, ogni aspetto è stato preso in considerazione con la serietà che merita un settore vitale per l'economia della nostra regione e che gode della massima attenzione da parte della Lega e del Governo".

