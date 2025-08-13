ou
Siracusa, nuovi vigili urbani destinati al Nucleo ambientale

Ferragosto sicuro a Siracusa, reparti speciali per intensificare i controlli

CronacaSiracusa

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, con l’approssimarsi del lungo ponte di Ferragosto e al fine di garantire la sicurezza di turisti e cittadini che affluiscono numerosi in città e provincia, con alcuni servizi straordinari di controllo, anche con l’ausilio dei Reparti speciali, hanno ulteriormente intensificato l’attività di prevenzione, vigilanza attiva sui complessi industriali e nei centri storici per prevenire furti e scoraggiare azioni malavitose dei topi d’appartamento e di coloro che raggirano gli anziani, ispezioni nei locali pubblici per accertare le condizioni sanitarie, controlli sulla somministrazione di alcolici e vigilanza sulle aree boschive e campestri per prevenire incendi. Questi i principali obiettivi dei Carabinieri di Siracusa che sono certi potranno contare anche sui cittadini che non fruiranno di periodi di vacanza altrove. A loro è rivolto l’invito a segnalare al 112 – anche in forma anonima – ogni circostanza sospetta che dovessero rilevare. Nel corso dell’intensificazione dei servizi i militari attueranno anche una mirata opera di sensibilizzazione per la sicurezza stradale agli utenti che si mettono in viaggio o che transitano per le strade della provincia.

