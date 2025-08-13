Deteneva armi in casa, arrestato a Mazara del Vallo

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, in collaborazione con i militari del 12^ Reggimento Sicilia, hanno arrestato un pregiudicato 48enne del posto per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari dell'Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all'interno del suo appartamento una pistola beretta modello 70, calibro 7.65, con matricola abrasa, completa di caricatore e 22 cartucce dello stesso calibro; un fucile semiautomatico marca Franchi, calibro 12, con matricola abrasa e 21 cartucce dello stesso calibro. Nei confronti dell'indagato è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di Mazara del Vallo, con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.