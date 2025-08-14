Hashish in un vaso e nelle sigarette: 41enne arrestato a Buccheri

I Carabinieri della Stazione di Buccheri e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nell’ambito dei mirati servizi in atto, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 41enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare l’uomo con precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato trovato in possesso complessivamente di circa 150 grammi tra hashish e marijuana, e materiale vario per il confezionamento e la pesatura delle dosi. Lo stupefacente rinvenuto e sequestrato era nascosto in parte in un vaso di ceramica e alcune dosi all’interno di un pacchetto di sigarette.