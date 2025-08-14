Donazione del sangue, a luglio 1069 sacche in più rispetto allo scorso anno

A luglio 1.069 donazioni di sangue in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A queste vanno aggiunte anche le donazioni di plasma e di piastrine le cui proiezioni stanno registrando, anche in questo caso, un incremento rispetto a luglio 2024.

Ad annunciare con entusiasmo i dati è Giacomo Scalzo, direttore del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe). "Non era mai successo un entusiasmo del genere da parte dei siciliani nel donare sangue e per di più nel mese di luglio, dove abbiamo dovuto ripiegare sull'acquisto extraregionale di unità di emazie. Adesso, stiamo monitorando agosto e confidiamo sempre nella grande generosità dei donatori di sangue - continua Scalzo - E per questo voglio ringraziare tutto il personale volontario delle associazioni dei donatori di sangue per questo 'miracolo tutto siciliano' ed i direttori dei centri trasfusionali che ne coordinano le attività".

Eccezionale il numero di donatori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

"Da migliorare urgentemente la raccolta di sangue a Catania e Messina dove, in realtà, ci si attendeva molto di più - aggiunge - I siciliani hanno continuato a donare sangue per onorare la memoria dei giudici Falcone e Borsellino e di tutte le vittime di mafia. Il dato è inconfutabile: c'è una società sana che dietro ad una semplice donazione di sangue testimonia il proprio attaccamento alla giustizia ed alla vita, quella vera, da vivere con libertà e, quindi, con la piena responsabilità che da personale diventa collettiva. La scelta del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, di dedicare queste giornate anche alla raccolta del sangue per onorare la memoria dei giudici Falcone, Borsellino e Livatino e di tutte le vittime di mafia, ha dato una maggiore spinta di concretezza. Il 19 luglio, in Sicilia, sono state raccolte 1.361 sacche di sangue, 785 in più rispetto allo stesso giorno del 2024".