Siracusa, troppi errori pre campionato. Il presidente Ricci: " Stiamo rimediando"

M5s: incendi senza sosta in Sicilia: denunciare i piromani

PoliticaCataniaPalermo

"Anche oggi i cieli della Sicilia sono stati attraversati dai Canadair, a conferma del fatto che l'emergenza incendi non accenna a fermarsi. Come ho ricordato in una mia recente interrogazione parlamentare, il governo nazionale deve intervenire subito con misure concrete di prevenzione e contrasto. Nel frattempo invito tutti i cittadini a denunciare gli autori di questi atti vili e delinquenziali: i piromani vanno fermati''. Lo ha dichiarato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato.

